По данным городского отдела образования, летний отдых школьников заранее утвержден и направлен на организацию оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей во время летних каникул.

Так, традиционно свои двери распахнет туристический, краеведческий и военно-патриотический лагерь «Атамекен». В течение трех месяцев здесь будут отдыхать 3 430 детей, 400 из которых дети из малообеспеченных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме этого, в центре досуга отдохнут 230 одаренных детей. Им будет предоставлена скидка в размере 50%.

В 47 пришкольных лагерях будет организовано питание и в них отдохнут 6500 детей. В центре внешкольной работы и во дворце школьников будет функционировать лагерь. Однако питание в них не предусмотрено. В них проведут свой досуг около 45 тысяч детей.

Кроме этого, 150 детей из отдельных категорий семей поедут отдыхать в лагерь, расположенный в курорте Боровое. 50 детей поедут отдыхать в Шымкент, еще 50 в Астану и столько же в Туркестан.

– Для учащихся из семей, подвергшихся подтоплению во время паводка, находящихся в эвакопунктах будет организован этнолагерь на базе школы №29 поселка Ветелки. Ожидаемый охват 540 детей, - сообщили в городском отделе образования.

Стоит отметить, что в 2024 году на организацию летнего отдыха детей из бюджета выделено 37,6 миллиона тенге.

Стоит отметить, что в Уральске также функционируют частные детские лагеря. За отдельную плату вашего ребенка будут не только развлекать и возить по местам досуга, но и по вашему желанию будут восполнять пробелы в школе, займутся с ними робототехникой и даже научат печь пиццу. Цены на такие лагеря варьируются от 50 до 100 тысяч тенге. Всё зависит от толщины вашего кошелька.

2023-2024 учебный год оканчивает 64 401 учащийся с 0 по 11 классы. 11 классов завершат 2480 выпускников.