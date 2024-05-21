20 мая около 22:00 у акимата Уральска собрались дачники, пострадавшие от паводка. Они вновь вышли с требованиями, чтобы им ускорили процесс технического обследования затопленных домов и предоставили новое жилье.

На месте заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов и аким Уральска Миржан Сатканов разъяснили меры, принимаемые госорганами по ликвидации последствий ЧС, в том числе по работе спецкомиссии по определению нанесенного ущерба, строительству жилья для пострадавших от паводка и по оказанию финансовой поддержки и выплате единовременной компенсации.

— Жителям разъяснено, что комиссия в рамках актов проверок осматривает подтопленные дачи, все дачные строения проходят поэтапное техническое обследование. В 01:00 жители разошлись.

Пострадавших от паводка собирали 43 раза, где приняли участие более двух тысяч жителей. С ними провели разъяснительные работы со стороны руководства области, — сообщили в акимате.

По данным ведомства, на сегодняшний день 8 882 семьям, в том числе 7 001 семье, проживающей в дачных массивах оказали единовременную социальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 3,3 миллиарда тенге. Началось строительство 395 индивидуальных жилых домов в районах области. Из резерва местного бюджета на возмещение убытков, связанных с потерей скота, выделили 187,5 миллиона тенге. Проводят оценку на ремонт 1 000 жилых домов, признанных пригодными. На сегодня 248 домовладельцам выплатили 416 миллионов тенге из резерва местного бюджета.