Семенной пшеницы из-за талой воды лишился СПК «Али" в селе Кумкудук зернового Айтекебийского района. На складе не пригодными к севу оказались 80 тонн пшеницы.

- Хозяйство получили семена у других фермеров по обмену. Как будут компенсировать ущерб, сейчас решают. Министерство сельского хозяйства утвердило правила возмещения ущерба физическим и юридическим лицам в период паводка. У хозяйства всего 800 гектаров посевных площадей, из них засеяли 400 гектаров, - сообщил Нурбек Райымбаев, руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области.

Всего в регионе с конца апреля засеяли более 200 тысяч га яровых, из них 160 тысяч га зерновыми, 38 тысяч га – масличными, около 30 тысяч га кормовыми культурами, на 1,4 тысячи га посадили картофель, на 500 га овощи и на 200 га бахчевые.

Прогнозы на урожай, говорят специалисты, в этом году, хорошие. Паводковая вода стояла в основном на сенокосах и пастбищах, это должно положительно сказаться на кормах, пашни не подтапливало.

Для проведения посевной кампании выделено 7200 тонн дизтоплива, отпускная цена 249 тенге за литр, реализацией занимается два оператора.

