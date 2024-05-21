15 мая в Жангалинской районной больнице скончалась беременная женщина. Ей оказалась мать троих детей 36-летняя Индира Такесова. Супруг женщины Нуржан Канатов говорит, что женщина должна была вот-вот родить. На свет должна была появиться долгожданная дочь, ведь трое старших - мальчики.

– В тот день Индира сама с утра за рулем поехала в больницу. Всё была хорошо, она ни на что не жаловалась, всех троих детей родила сама. В этот раз ей сказали, что поехать в город не успеет и что рожать будет в районной больнице. Но по каким-то причинам она не смогла и врачи решили делать кесарево сечение. Оттуда она уже не вышла живой, ребенок тоже умер. При этом до самой операции дело и не дошло, - говорит мужчина.

Причин гибели родные пока не знают. Заключение судебно-медицинской экспертизы будет готово в течение месяца. Однако мужчина уверен, что причиной смерти супруги стал человеческий фактор и твердо намерен добиться справедливости и наказать виновных. Он уже написал заявление в полицию.