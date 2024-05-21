15 мая в Жангалинской районной больнице скончалась беременная женщина. Ей оказалась мать троих детей 36-летняя Индира Такесова. Супруг женщины Нуржан Канатов говорит, что женщина должна была вот-вот родить. На свет должна была появиться долгожданная дочь, ведь трое старших - мальчики.
– В тот день Индира сама с утра за рулем поехала в больницу. Всё была хорошо, она ни на что не жаловалась, всех троих детей родила сама. В этот раз ей сказали, что поехать в город не успеет и что рожать будет в районной больнице. Но по каким-то причинам она не смогла и врачи решили делать кесарево сечение. Оттуда она уже не вышла живой, ребенок тоже умер. При этом до самой операции дело и не дошло, - говорит мужчина.
Причин гибели родные пока не знают. Заключение судебно-медицинской экспертизы будет готово в течение месяца. Однако мужчина уверен, что причиной смерти супруги стал человеческий фактор и твердо намерен добиться справедливости и наказать виновных. Он уже написал заявление в полицию.
Без матери остались трое детей, старшему из которых 11 лет, младшему всего пять.
– Детям я рассказал о случившемся. Старшие постарше, и они поняли. А вот младший ещё не осознаёт, что произошло. Каждый вечер говорит, что скучает по маме и спрашивает когда она придет. Самые тяжелые времена ещё впереди, - заключил Нуржан Канатов.
Стоит отметить, что это не первая смерть беременной женщины в этой больнице. В 2018 году 44-летнюю Бибинур Негметову на 29-й неделей беременности доставили в больницу с кровотечением, где вскоре она умерла на операционном столе. Спустя четыре года в отношении врача-анестезиолога Жаркына Тлешова вынесли приговор. Его признали виновным в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, однако из-за истечения срока давности Тлешова освободили от ответственности.