По данным РГП"Казгидромет", 21 июня в областях Западного Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Так, днем 21 июня на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

21 июня днем на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На севере, юге-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара до 35-37 градусов.

21 июня днем на юге Актюбинской области сохраняется сильная жара до 35 градусов.