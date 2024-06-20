19 июня около 23:30 близ села Мукур Кызылкогинского района двое мужчин издевались и подожгли собаку. Жуткие кадры с животным разлетелись а сети. Пользователи предполагают, что животное предварительно облили возгорающейся жидкостью. На кадрах видно, как один из живодеров бьет собаку палкой. Сбежать у несчастного животного не получается - его привязали к трубе.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что подозреваемых в содеянном задержали. Ими оказались молодые мужчины 21 и 17 лет. Совершеннолетнего "мучителя" водворили в ИВС. Иную информацию правоохранители не разглашают в интересах следствия.