О строительстве предприятия компании из Кореи впервые было сообщено на инвестиционном форуме, который состоялся в Костанае в августе прошлого года. Уже в ноябре началось возведение объекта. На сегодняшний день выполнены земельные и бетонные работы, забиты сваи. В настоящий момент здесь ведется монтаж металлоконструкций, передает "Мой ГОРОД со ссылкой на Тop-news.kz.

– Сейчас основные работы идут по производственному корпусу, – комментирует управляющий директор ТОО KIA Kazakhstan Роман Глущенко. – Размер данного блока составляет порядка 92 000 квадратных метров, вся территория завода занимает 70 гектаров. Вместе с производственным корпусом ведется строительство периферийных зданий – главного офиса, Centr Utility, откуда будут обеспечиваться энергоресурсы завода.

Генеральный подрядчик – ТОО «Имсталькон-Темиртау». На объекте трудятся 170 человек, большая часть – бетонщики и монтажники. Работы идут по плану.

Завод KIA будет функционировать по принципу полного цикла, включающего сварку, покраску и сборку автомобилей. Здесь будут производить три модели: KIA Sorento, KIA Sportage и KIA Cerato. Вместе с этим предусмотрен выпуск и других, к примеру, KIA Soul и KIA K5.

Ориентировочная дата запуска – лето 2025 года.

Мощность производства до 70 тыс. единиц авто в год. В плане создание 1200 рабочих мест, зарплаты здесь будут выше средних.

Отмечается, что данный завод даст большой импульс развитию региона. Сумма инвестиций – 90 млрд тенге, 15 млрд из которых предоставлены государством, остальное – частные вложения.

Несмотря на то, что завод еще на стадии строительства, сюда уже поступает оборудование. Прибыло шесть контейнеров с аппаратурой для покрасочного цеха. Через неделю прибудет еще один состав из 18 контейнеров с техникой. В целом ожидается 800 контейнеров с оборудованием.

Объект посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Он сообщил, что перед строителями стоит задача – возвести корпус завода к осени.

– К этому периоду мы должны подвести все коммуникации и инфраструктуру: электричество, воду, газоснабжение и построить дорогу. Буквально на днях получим экспертизу всей необходимой инфраструктуры, и сразу начнутся соответствующие работы, – отмечает глава региона. – На прошлой неделе в Казахстане был президент Южной Кореи. На встрече с Главой нашего государства обсуждался вопрос строительства данного завода. Касым-Жомарт Токаев держит этот вопрос на личном контроле. Выпускаемые автомобили, помимо казахстанского рынка, будут реализовываться в государствах Центральной Азии и других странах.

Аким области подчеркнул, что компания KIA своевременно откликается на запросы рынка.

– Дизайнеры и другие специалисты оперативно реагируют на все изменения автомобильной отрасли и готовы постоянно двигаться в ногу со временем. Есть примеры, когда другие предприятия перебрасывают производство непопулярных у себя моделей авто в другие страны. В нашем случае, наоборот, мы видим, что компания KIA будет выпускать у нас такие же современные автомобили, как и в Корее. Это очень важно.

Ожидается, что ежегодные налоговые поступления от корейской компании составят приблизительно 5 млрд тенге. Пока эти цифры ориентировочные, все зависит от того, как быстро завод начнет работать на полную мощность.