Заместитель акима Уральска Азамат Халелов рассказал, что с начала паводкового периода поступило около 9 920 обращений на возмещение ущерба. Основной массой пострадавших являются дачники, более 130 дачных товариществ.

— Свыше семи тысяч дачников получили единовременную помощь. Сейчас работы ведутся по техническому обследованию и оценке жилья. Из поступивших заявлений на сегодня 2,5 тысячи домов признаны единственным жильем пострадавших. Приоритетная задача обеспечить их жильем, сейчас эти граждане живут в эвакуационных пунктах. Более пяти тысяч человек входят в список тех, у кого затопленное жилье не является единственным. Обследовано порядка тысячи домов, по 600 из которых готово заключение. 287 домов подлежат ремонту, а 352 требуют сноса. Новая жилплощадь будет предоставляться только тем гражданам, у кого жилье является единственным. Остальным выплатят компенсацию. Кроме того, всем пострадавшим выплатят ущерб за испорченное имущество, около 150 МРП будут направлены на покупку техники и необходимой мебели. Пострадавшие могут заселиться в новостройках в черновом варианте или ждать строительство домов. Компании-партнеры начали выкупать квартиры в чистовом варианте в новых микрорайонах и центре города. Планируется выкупить свыше тысячи квартир в новом доме, остальные будут со вторичного рынка. Квадратуру будут рассчитывать исходя из состава семьи. Жители, у которых второе жилье общежитие или которые вступили в наследство и у них есть доля в других квартирах не более 50%, их вопрос рассмотрим более точечно, — сказал Азамат Халелов.

Заместитель акима добавил, что около 500 семей не имеют государственного акта. Они живут на основании членских книжек. И если это у них единственное жильё, то им так же дадут новое жилье. Участки, которые признали аварийными, перейду в собственность государства. Более того, строить на дачах больше никому не разрешат. Выплаты ущерба и другая помощь являются единичным случаем. В следующий раз, никакой компенсации не будет. К слову, режим ЧС в области еще не сняли.