Руководитель частного учреждения молодежных трудовых и строительных отрядов «Жасыл ел» по ЗКО Касиет Балмолды рассказал, что в этом году по программе «Жасыл Ел» по ЗКО на трудоустройство молодежи выделено 1475 квот.
– Программа «Жасыл Ел» занимается сезонным трудоустройством молодежи в возрасте 16-35 лет. Основная цель программы – сделать нашу страну зеленой и пробудить патриотизм молодежи. Бойцы «Жасыл Ел» занимаются посадкой и уходом за деревьями, а также благоустройством парков и скверов в городах и сельской местности. На данный момент организовано более 30 акций, - отметил Касиет Балмолды.
Из 1475 квот 300 квот выделено городу Уральск, 1175 квот – 11 районам области.
- 120 квот выделено Университету БКАТУ имени Жангир Хана.
- 140 квот в Бурлинском районе
- 120 квот в Акжаикском районе
- 120 квот в Байтерекском районе
- 120 квот в Таскалинском районе
- 100 квот в Теректинском районе
- 100 квот в Жанкалинском районе
- 90 квот в Бокейординском районе
- 90 квот в Шингырлауском районе
- 80 квот в Казталовском районе 60 квот
- в Каратобинском районе 35 квот.
В этом году зарплата бойцов «Жасыл Ел» составит около 100 тысяч тенге.