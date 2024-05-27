Руководитель частного учреждения молодежных трудовых и строительных отрядов «Жасыл ел» по ЗКО Касиет Балмолды рассказал, что в этом году по программе «Жасыл Ел» по ЗКО на трудоустройство молодежи выделено 1475 квот.

– Программа «Жасыл Ел» занимается сезонным трудоустройством молодежи в возрасте 16-35 лет. Основная цель программы – сделать нашу страну зеленой и пробудить патриотизм молодежи. Бойцы «Жасыл Ел» занимаются посадкой и уходом за деревьями, а также благоустройством парков и скверов в городах и сельской местности. На данный момент организовано более 30 акций, - отметил Касиет Балмолды.

Из 1475 квот 300 квот выделено городу Уральск, 1175 квот – 11 районам области.

  • 120 квот выделено Университету БКАТУ имени Жангир Хана.
  • 140 квот в Бурлинском районе
  • 120 квот в Акжаикском районе
  • 120 квот в Байтерекском районе
  • 120 квот в Таскалинском районе
  • 100 квот в Теректинском районе
  • 100 квот в Жанкалинском районе
  • 90 квот в Бокейординском районе
  • 90 квот в Шингырлауском районе
  • 80 квот в Казталовском районе 60 квот
  • в Каратобинском районе 35 квот.

В этом году зарплата бойцов «Жасыл Ел» составит около 100 тысяч тенге.