100 тысяч тенге составит зарплата молодежи в «Жасыл ел» в Уральске

Руководитель частного учреждения молодежных трудовых и строительных отрядов «Жасыл ел» по ЗКО Касиет Балмолды рассказал, что в этом году по программе «Жасыл Ел» по ЗКО на трудоустройство молодежи выделено 1475 квот.

– Программа «Жасыл Ел» занимается сезонным трудоустройством молодежи в возрасте 16-35 лет. Основная цель программы – сделать нашу страну зеленой и пробудить патриотизм молодежи. Бойцы «Жасыл Ел» занимаются посадкой и уходом за деревьями, а также благоустройством парков и скверов в городах и сельской местности. На данный момент организовано более 30 акций, - отметил Касиет Балмолды.

Из 1475 квот 300 квот выделено городу Уральск, 1175 квот – 11 районам области.

120 квот выделено Университету БКАТУ имени Жангир Хана.

140 квот в Бурлинском районе

120 квот в Акжаикском районе

120 квот в Байтерекском районе

120 квот в Таскалинском районе

100 квот в Теректинском районе

100 квот в Жанкалинском районе

90 квот в Бокейординском районе

90 квот в Шингырлауском районе

80 квот в Казталовском районе 60 квот

в Каратобинском районе 35 квот.

В этом году зарплата бойцов «Жасыл Ел» составит около 100 тысяч тенге.