В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении жителя Уральска. Его признали виновным в убийстве собственной матери.

Из материалов дела следует, что первого ноября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей матерью. Однако не ограничившись словесной перепалкой, мужчина взял охотничьи нож и нанес им один удар в область правой груди потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчину признали виновным и назначили ему 10 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда вступил в законную силу.