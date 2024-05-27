В Каратобинском районном суде огласили приговор в отношении бухгалтера государственного учреждения. Его признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества в крупном размере и осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Кроме этого, ему запретили заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок.

Из материалов дела следует, что осужденный используя ЭЦП-ключ руководителя, незаконно перечислил на свой счет бюджетные средства на сумму почти семь миллионов тенге. Факт выявили прокуроры района.

Осужденный возместил ущерб лишь в один миллион тенге. Сам мужчина в суде пояснил, что похищенные средства он потратил на онлайн азартные игры.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.