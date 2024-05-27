По данным бюро национальной статистики РК, в 2023 году зарегистрировано 2670 несчастных случаев. Основными видами травм на несчастных случаях стали закрытые переломы (611 человек), поверхностные травмы (507 человек), травмы от сотрясения и травмы внутренних органов (276 человек), открытые переломы (138 человек), термические ожоги (102 человек). Из общего числа пострадавших женщины составили 18,2%.

Наиболее высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области. В 2023 году в указанном регионе было зафиксировано 496 случаев. На втором месте область Ұлытау, где на производстве было травмировано 408 человек.

По виду деятельности наиболее травмоопасными остаются отрасли обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также строительства.

Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями в отчетном году были: дорсалгия – неспецифическая боль в спине (414 человек); пневмокониоз, вызванный пылью, содержащим кремний (136 человек).