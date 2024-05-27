Из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки

По состоянию на первое мая на территории Казахстана работают 13 733 иностранных гражданина. По данным министерства труда и социальной защиты РК, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:

564 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория),

2 599 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 762 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 455,5 тысячи граждан Казахстана, что составляет 99% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства, сельского, лесного и рыбного хозяйства, административное и вспомогательное обслуживание, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, обрабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 059 человек, Узбекистан – 1 815 человек, Индия – 1 192 человек, Турция – 1 068 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тысяч единиц.