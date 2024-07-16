Крупнейшее за последние десятилетия наводнение оставило без крова жителей дачных обществ. Паводковая вода в некоторых дачных товариществах стояла до трех месяцев, из-за чего комиссия не могла сделать обследование и люди большими семьями размещались в эвакуационных пунктах. Дачники толпами ходили к зданию городского акимата, требуя срочно решить вопрос с жильем, большинство из них опасалось не успеть заселиться к учебному году или вовсе остаться без дома. Ситуация постепенно разрешается, может быть, не так быстро, как хотелось, но 750 уральских дачников уже получили ключи от новых квартир. Кроме того, в области ведется строительство 374 домов.

Между тем, в акимате Уральска сообщили, что на данный момент по решению комиссии под снос попали около 2500 домов. Также комиссия решила, что 484 дома можно отремонтировать.

— Из 2500 семей, чьи дома пострадали во время паводка около тысячи уже получили разрешение на заселение в новое жилье. Для остальных 1 500 людей ждем вторичное жилье. Информация обновляется ежедневно. Можно сказать, что 1000 семей уже получили квартиры, так как они все находятся на стадии оформления. Комиссия продолжает работать в том же режиме. Работа продолжается, — сообщили в пресс-службе акимата города.

Напомним, что квартиры в новых домах были приобретены на спонсорские средства.