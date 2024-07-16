Не идет в карман олигархам: как в Алматы прошли слушания по петиции об утильсборе

В ходе общественных слушаний касательно петиции об отмене утильсбора были предложены меры по предотвращению нелегального ввоза автомобилей из третьих стран, передает Ulysmedia.kz.

Что произошло

В Алматы прошли общественные слушания по вопросам петиции за отмену утилизационного сбора. Участие приняли представители заинтересованных министерств и ведомств, отраслевых объединений, автопроизводителей, депутатов, активистов и общественников.

В начале слушаний депутат Олжас Куспеков отметил, что рабочая группа по петиции уже провела два заседания, в том числе с выездом в Костанай. Там были и авторы петиции.

“При этом первое, так и не состоявшееся заседание, было фактически сорвано. Кроме того, Рабочая группа посетила заводы «Hyundai Trans Almaty», АО «АгромашХолдинг KZ», «Allur». Состоялись туры на заводы «Daewoo Bus Kazakhstan» и «СемАЗ» в Семее и завод «Камаз-Инжиниринг» в Кокшетау, от участия в которых инициативная группа отказалась”, - сообщили в министерстве промышленности и строительства.

Нет утильсбору

Глава департамента интеграции и международного сотрудничества Адилбек Бектибаев добавил, что движение «Нет утильсбору» было создано в декабре 2019 года. Тогда был введен утильсбор на сельскохозяйственную технику. При этом сам утилизационный сбор на автомобили был введен тремя годами ранее.

Цитата

«Среди основных претензий противников утильсбора звучало и обвинение в том, что автопроизводители якобы не уплачивают КПН. Однако за последние пять лет предприятия автопрома внесли в бюджет 116 млрд тг налогов, включая КПН. Казахстанским автопроизводителям предъявляются четкие требования по локализации, соответствующие международным стандартам, а исполнение обязательств в рамках соглашений о промышленной сборке и соблюдение автопроизводителями налогового и таможенного законодательства на постоянной основе контролируется МПС РК, Комитетом госдоходов МФ РК и другими уполномоченными органами», ― сказал Бектибаев.

Карман олигархов?

Бектибаев, помимо прочего, опроверг утверждение активистов о том, что «утильсбор идет в карман олигархам». По его словам, АО «Жасыл даму» публикует всю отчетность о деятельности, включая аудированную финансовую отчетность.

Кроме того, он высказался о том, что автопром Казахстана якобы экономически не выгоден и не получает должного развития.

«Только в 2023 году в Казахстане произвели почти 150 тысяч автомобилей, в сравнении с 2022-м это увеличение на 30%. Что касается развития автопрома, то в 2025 году завершается строительство отдельного завода Kia, Volkswagen Group с брендом Skoda организуют производство в начале 2024 года, в I кв. 2025 года будет запущен мультибрендовый завод по производству китайских автомобилей Chery, Haval, Changan. До конца 2025 года планируется реализация 10 проектов по производству компонентов, по итогам чего будет снижаться себестоимость выпускаемой продукции. Общая сумма инвестиций по новым проектам составляет более 760 млрд тг, в том числе 403 млрд тг ― на автокомпоненты», - сказал он.

Ввоз авто

Он озвучил предложения по предотвращению нелегального ввоза автомобилей из третьих стран.

Предлагается:

1. Прозрачность деятельности Оператора РОП: Ежегодные отчеты о деятельности Оператора РОП будут опубликованы на платформе Smart Data Ukimet;

2. Программа утилизации транспортных средств: Запуск новой программы утилизации старых автомобилей и сельскохозяйственной техники с предоставлением денежной компенсации;

3. Изменения в ТР ТС 018/2011: Внесение изменений для запрета ввоза автомобилей старше 7 лет на территорию ЕАЭС;

4. Мониторинг ввоза автомобилей: Установление запрета на ввоз автомобилей для личного пользования физическим лицом в количестве более 1 единицы в течение года;

5. Изменения в приказ министра финансов РК: Недопустимость оценки соответствия транспортных средств, ввозимых из третьих стран, в других государствах-членах ЕАЭС;

6. Изменения в приказ министра торговли и интеграции РК: Ужесточение контроля за деятельностью аккредитованных испытательных лабораторий при выдаче сертификатов СБКТС;

7. Ограничительные меры для транспортных средств без документа об оценке соответствия: Применение мер оперативного реагирования, таких как запрет на регистрацию или аннулирование регистрации и изъятие транспортного средства.

“Эти меры направлены на создание честной конкурентной среды и предотвращение нелегального ввоза автомобилей, что способствует защите экономики и экологии Казахстана”, - уточнил он.

Экология

Слово взял вице-министр экологии Жомарт Алиев, который добавил, что средства от утильсбора, в первую очередь, направляются на решение проблем экологии. В Казахстане ежегодно образуется 5,5 тысячи стихийных свалок, что не может не сказываться на здоровье граждан, проживающих рядом с ними.

Сельское хозяйство

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов отметил, что утильсбор на сельхозтехнику не оказывает влияния на повышение цен на с/х продукцию. В то же время поддержка отечественных производителей помогает казахстанским фермерам обновить парк сельхозтехники.

«Ранее в среднем в год приобреталось 4200 тракторов, из них 30-60% ― это колесные трактора производства Беларуси. Утильсбор стал барьером для ввоза в Казахстан белорусских тракторов. В итоге их производство переведено на три завода в РК. По сути тот объем, что приобретался, стал производиться здесь. И объемы не только не упали, но даже увеличились. Этому способствовала мера господдержки в виде инвестиционного субсидирования. В целом анализ показывает, что отрицательных последствий для сельхозпроизводства с введением утильсбора не выявлено», ― обозначил Султанов.

Итог

«Учитывая, что доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения проекта решения не были представлены дополнительные обоснования, предлагается отказать в удовлетворении петиции. Окончательное решение будет принято в порядке и в срок, установленные статьей 90-6 Административного процедурно-процессуального кодекса, – подчеркнул Бектибаев.

Ранее Азат Султанов выступил на обсуждении по петиции за отмену утильсбора, ответив на довод о ценах на хлеб.

Он считает, что аргумент авторов петиции касательно зависимости цен на хлеб от утилизационного налога не оправдан. По его словам, налог не влияет на качество и количество посевной и сбора урожая фермерами.

Ранее сообщалось, что статистика свидетельствует об ухудшении ситуации с возрастом автопарка.

Утилизационный и регистрационный сборы введены с 1 января 2016 года. До их введения, а именно по итогам 2015 года, количество легковых автомобилей в стране составляло 3 856 505, из них старше 10 лет – 2 230 722. Через год после введения утилизационного и первичного сборов количество легковых автомобилей составляло уже 3 845 301 (их стало меньше примерно на 10 тысяч), из них число старше 10 лет выросло – их стало 2 270 931.

Тему утилизационного сбора сегодня предметно обсудили на первом независимом форуме участников авторынка в Алматы. Эксперты считают, что давление противников утильсбора на государство может больно ударить как по автоиндустрии, так и в целом промышленности.





