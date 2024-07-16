С 13 декабря прошлого года в ЗКО заработали три системы «Кибер Шериф», интегрированные в новые патрульные автомобили Kia Cerato. Это новое поколение полицейских транспортных средств будет использоваться для контроля за соблюдением правил дорожного движения и выявления нарушений.

Новые патрульные машины оборудованы технологиями, позволяющими контролировать скорость движения и выявлять водителей, лишённых прав.

– В свою очередь департамент полиции ЗКО при поддержке акима области делает очередной шаг по расширению автоматических систем контроля дорожного движения, которые полностью исключают человеческий фактор и соответственно коррупционные риски. На сегодняшний день в боевой режим работы на дорогах области введены еще 17 современных мобильных комплексов «Кибер-Шериф». Система оснащена возможностью в автоматическом режиме выявлять превышение скорости, транспортные средства водителей лишенных права управления, подложные номера, транспортные средства подлежащие аресту и задержанию, - сообщил начальник управления административной полиции Александр Плешаков.

Теперь «Кибер-Шерифы» уже в круглосуточном режиме будут контролировать не только загородные дороги, но и улицы Уральска и Аксая.



Каждый комплекс — это 8 видеокамер, установленных на патрульной машине. Обзор — 360 градусов, плюс аудио- и видеозапись всего происходящего в салоне. Комплекс фиксирует такие нарушения ПДД, как превышение скорости, движение по встречной полосе, в городских условиях — парковку в неустановленном месте. Нарушения регистрируются автоматически. Полицейские не могут вмешаться в работу комплекса, но получают на планшеты все результаты работы камер.

Главная особенность «Кибер-шерифа» — в его широкой функциональности. Он способен распознавать даже нечитаемые государственные регистрационные номерные знаки на значительном расстоянии, фиксировать машины, находящиеся в ориентировке, к примеру, угнанные. Также комплекс автоматически проверяет наличие страховки и техосмотра у встречных машин.

Полиция предупреждает водителей о необходимости строго соблюдать скоростной режим.