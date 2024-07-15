Как сообщили в департаменте ЧС ЗКО, 11 июля на берегу реки Урал, вблизи села Мерген Акжаикского района, в запрещенном для купания месте были найдены вещи девочек, которые пропали при неизвестных обстоятельствах.

Позже спасатели извлекли из воды тела трех девочек. Двум было по 13 лет, а одной — 12. Детей искали порядка 70 человек и 20 единиц техники.

В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что смерть несовершеннолетних констатировал медработник врачебной амбулатории поселка Мерген. Напомним, что с начала купального сезона в области утонули пять человек.