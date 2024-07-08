7 июля во второй половине дня на ЗКО обрушился шторм, сильнейший порывистый ветер валил деревья, с нескольких домов унесло крыши, сотни абонентов остались без электричества. Жуткую пыльную бурю на видео сняли в районах ЗКО, а в некоторых районах области прошел сильный дождь и даже град.

Россиянка погибла от удара молнии на пляже в ЗКО

Информация о гибели женщины якобы от удара молнией распространилась в мессенджерах среди жителей ЗКО. В рассылке говорится, что 7 июля в 17:00 на берегу озера Шалкар в Теректинском районе молния попала в отдыхающую. От полученных травм 40-летняя гражданка России скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО информацию о гибели женщины подтвердили.

- В 17:13 дежурному врачебной амбулатории поселка Сарыөмір поступил вызов: "в зоне отдыха Шалкар женщину 1984 года рождения ударила молния". Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть женщины. Смерть до приезда медработников. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в пресс-службе ведомства.

