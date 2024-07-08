В селе Хан ордасы Бокейординского района в местности Нарын прошел республиканский беговой марафон «BOKEI ORDA TRAIL 2024», ставший ежегодной традицией, приуроченной ко Дню столицы Астаны 6 июля. 

В этом году в марафоне, который в третий раз проводился в этом районе, приняли участие более 120 участников из Самарской области РФ, городов Астаны, Атырау, Актобе, Уральск, Аксай, Акжаикского, Сырымского, Казталовского, Жангалинского, Жанибекского и Бокейординского районов и района Байтерек.

Участников приветствовал аким Бокейординского района Нурлыбек Даумов.

Спортсмены отметили, что марафон – это не просто спортивное соревнование, а праздник дружбы, площадка для покорения новых вершин, и поблагодарили организаторов. 

Победители получили денежные награды и благодарственные письма. К слову, для всех участников была одна дистанция - 10,5 км. 

Места распределились следующие образом:

Среди мужчин:

  • 1 место - К. Ерсаин (Казталовский район)
  • 2 место - Ж.Айтуаров (Уральск)
  • 3-место - Б.Ильясов. 

Среду женщин:

  • 1-место -  А.АБдугалиева (Уральск)
  • 2-место - А.Сарсенгалиева (Уральск)
  • 3-место - Т.Жукова (Уральск).