В селе Хан ордасы Бокейординского района в местности Нарын прошел республиканский беговой марафон «BOKEI ORDA TRAIL 2024», ставший ежегодной традицией, приуроченной ко Дню столицы Астаны 6 июля.

В этом году в марафоне, который в третий раз проводился в этом районе, приняли участие более 120 участников из Самарской области РФ, городов Астаны, Атырау, Актобе, Уральск, Аксай, Акжаикского, Сырымского, Казталовского, Жангалинского, Жанибекского и Бокейординского районов и района Байтерек.

Участников приветствовал аким Бокейординского района Нурлыбек Даумов.

Спортсмены отметили, что марафон – это не просто спортивное соревнование, а праздник дружбы, площадка для покорения новых вершин, и поблагодарили организаторов.

Победители получили денежные награды и благодарственные письма. К слову, для всех участников была одна дистанция - 10,5 км.

Места распределились следующие образом:

Среди мужчин:

1 место - К. Ерсаин (Казталовский район)

2 место - Ж.Айтуаров (Уральск)

3-место - Б.Ильясов.

Среду женщин: