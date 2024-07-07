Инцидент произошел сегодня, седьмого июля, на реке Чаган в городском парке культуры и отдыха. По данным МЧС РК, мужчина с дочерью на плавательной доске и двое 17-летних подростков без плавательных средств уплыли далеко от берега. Однако из-за сильного ветра не смогли вернутся самостоятельно. Во время патрулирования их заметили спасатели и пришли на помощь. В медицинской помощи не нуждались.

Напомним, сегодня в области бушевала непогода. Ясная, жаркая погода сменилась порывистым ветром и пыльной бурей. В результате шторма жители нескольких районов области и Уральска остались без электричества.

МЧС напоминает соблюдать правила безопасности на водоемах.