По данным РГП «Казгидромет», седьмого июля днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем по области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На северо-западе, севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность.
- В Уральске синоптики обещают погоду без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +34..+36 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов.
- В Атырау осадков не ожидается, днём +37..+39 градусов жары, ночью +25..+27 градусов.
- В Актобе дождь с грозой. Днём температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью +19..+21 градус.
- В Актау будет солнечно, днём +38..+40 градусов, ночью +25..+27 градусов.