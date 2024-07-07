Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай сообщил, что в результате порывистого ветра без электроэнергии остались жители Шынгырлауского, Бурлинского, Таскалинского, Теректинского районов, района Байтерек. Электроснабжение так же было прекращено в районах Курени, Мясокомбинат, Старый аэропорт, Второго рабочего. На места немедленно направили аварийные бригады, и на 19:30 электроснабжение удалось восстановить во всех вышеперечисленных районах области.

– По региону работают шесть аварийных бригад. До конца светового дня подача электроэнергии восстановится полностью. Поадресные заявки будут отрабатываться точечно по абонентам,- сообщил Мирас Мулкай.

Руководитель управления так же отметил, что из-за отключения электричества на подземном водозаборе было снижено давление подачи воды в город. На 19:30 электроснабжение ПВЗ так же восстановлено, и водоснабжение в городе так же нормализуется.