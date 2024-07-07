Сегодня, седьмого июля, во второй половине дня на Уральск обрушился шторм. Сильные порывы ветра и пыльная буря накрыли город. Непогода длилась около 20 минут и оставила уральцев без воды и электричества. На отсутствие благ цивилизации пожаловались жители не только центральных частей города, но и поселков Зачаганск и Деркул, шестого микрорайона, Мясокомбината, Старого аэропорта и так далее.

Из разных частей города поступает информация о поваленных деревьях и сорванных крышах зданий.

В единой справочной службе «109» сообщили, в по городу произошли аварийные отключения и заверили, что коммунальные службы работают над устранением проблем.

Более подробную информацию получить не удалось, так как руководители коммунальных служб на звонки не отвечают.