Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, восьмого июля в поселке Кабылтобе Теректинского района в реке Урал найдено тело 15-летнего подростка. Мальчик был в одежде. Шестого июля во время отдыха подросток пропал при неизвестных обстоятельствах. Причину смерти и обстоятельства гибели устанавливают специалисты. Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным районного отдела ЧС, мальчик приехал навестить родственников из города Актау.

Специалисты просят родителей быть бдительными, внимательно следить за детьми и не купаться в запрещенных местах. За нарушение статьи 412 КОАП РК «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах» грозит административная ответственность.