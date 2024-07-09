В Кызылкугинском районе Атырауской области нашествие лягушек после недавних паводков, сообщает Orda.kz.

Жители села Буйрек стали замечать, что лягушки проникают в дома через щели и открытые окна. Мелкие лягушки находят укрытия в ванных комнатах и кухнях, тогда как крупные амфибии нередко забираются в спальни и гостиные, чем вызывают панику у владельцев домов.

– Это просто противно! Они везде: на полу, на стенах, даже в ванной. Я не могу спокойно спать, зная, что лягушки могут заползти в постель, — делятся своими переживаниями жители района.

Паводки привели к значительному повышению уровня воды в водоёмах, что создало идеальные условия для размножения лягушек. Специалисты полагают, что именно это послужило причиной массового переселения амфибий в городскую черту.

– Я боюсь заходить в тёмные комнаты, потому что не знаю, где они могут быть. Это настоящее нашествие, — рассказывает местный житель.

Скорее всего, лягушки ищут более сухие и безопасные места для обитания, и поэтому проникают в дома, где находят как укрытие, так и пищу.



