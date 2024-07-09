Ещё один подросток утонул в ЗКО

Очередная трагедия произошла сегодня, девятого июля, на территории базы отдыха «Арна» в районе села Желаево. Жертвой водной стихии стал подросток 14-15 лет. По словам очевидцев, он не умел плавать. Мальчик якобы пришел на базу отдыха с друзьями, без сопровождения взрослых.

Администрация базы отдыха от комментариев отказалась. К слову, вход на территорию зоны отдыха платный, детям - 500 тенге, взрослым -1000 тенге.

В пресс-службе ДЧС по ЗКО сообщили, что в данный момент идет сбор информации, и пообещали позже прокомментировать происшествие.

Напомним, это уже вторая трагедия за последние два дня. Вчера спасатели вытащили из воды труп 15-летнего подростка из Актау. Мальчик тоже утонул.