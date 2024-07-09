Пять человек пострадали в поножовщине в Актобе

Инцидент произошел восьмого июля в 20.40 возле кафе по улице Заводская. Первый заместитель начальника ДП Актюбинской области Мадияр Акентай сообщил, что между посетителями увеселительного заведения произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате несколько мужчин получили травмы и их доставили в больницу.

По факту хулиганства начато досудебное расследование.

– Все причастные к конфликту установлены и доставлены в отдел полиции. Обстоятельства выясняются, - сообщил Мадияр Акентай.

По данным сайта «Диапазон», в поножовщине пострадали пять человек. Самому старшему 39 лет, остальным пациентам от 28 до 31 года. У трех мужчин колото-резаные раны, у одного закрытая черепно-мозговая травма и мозговая кома. Один мужчина от осмотра отказался.