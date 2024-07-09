По данным пресс-службы акимата ЗКО, глава региона Нариман Турегалиев провел встречу с представителями турецкого холдинга Fatinoglu. Во время встречи стороны обсудили возможность сотрудничества для реализации проекта по созданию нового высокотехнологичного производства в нашей области.

Нариман Турегалиев отметил, что областной акимат готов оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта и сообщил, что в настоящее время на территории ЗКО работают семь предприятий с привлечением турецкого капитала.

– Привлечение инвестиций в регионы находится на особом контроле главы государства. Наша область активно сотрудничает с компаниями Турецкой Республики, товарооборот по итогам 2023 года составил 321,5 миллиона долларов, экспорт – 303,4 миллиона долларов, импорт – 18 миллионов долларов. Несомненно, мы заинтересованы в реализации ваших инициатив по созданию нового высокотехнологичного производства на территории нашей области. Со своей стороны, мы готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации ваших идей, - сказал аким области.

Он также подчеркнул, что вхождение холдинга в регион имеет перспективное значение в плане трансферта новых технологий, создания новых рабочих мест. Это в целом окажет положительное влияние на экономику региона.

Стоит отметить, что холдинг Fatinoglu входит в топ-рейтинг компаний-экспортеров Турции как один из крупнейших производителей сантехники и радиаторов на мировом рынке.