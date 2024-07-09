Трагедия произошла сегодня, девятого июля, на территории базы отдыха «Арна» в районе села Желаево. В реке Урал утонул подросток. Тогда очевидцы рассказали, что якобы подростки пришли купаться без сопровождения взрослых.



Между тем, владелец базы отдыха "Арна" Айбек Хасенов рассказал, что вместе с подростками были их родители, то есть они были в сопровождении взрослых. Они отмечали день рождения.

- У нас есть камера и момент трагедии запечатлен. Когда подросток тонул, с ним рядом были еще трое, они говорят, что испугались. Спасатель у нас есть, он подбежал, буквально пару минут проходит, его вытащили из воды. Помощь оказывал один из родителей, который оказался медиком и находился здесь же. Изо рта мальчика пошла пена, откачать его, к сожалению, не смогли. Что именно случилось с подростком покажет вскрытие, сотрудники изъяли видеозаписи, - рассказал Айбек Хасенов.







