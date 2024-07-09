Масштабный этнофестиваль «Тойбастар» пройдет 10 июля в 20:00 на Площади первого президента. По данным пресс-службы акимаnf Уральска, целью мероприятия является поддержка ремесленников и местных товаропроизводителей, демонстрация жителям и гостям города их продукции, пропаганда национальных традиций в театрализованном представлении. На этнофестивале «Тойбастар-2024» также проведут мастер-классы по изготовлению традиционных изделий быта.



В мероприятии примут участие ремесленники со всей области, производители сладостей, ансамбль бабушек, музыкальные группы и коллективы и представители спортивных школ по национальным видам спорта.

Вниманию гостей фестиваля представят концертную программу, театрализованное представление традиций беташар, бата алу, шашу, показ модной коллекции дизайнеров ЗКО, мастер-классы, ярмарка местных товаропроизводителей. На площади установят юрты, шатры, сцену и подиум.