По данным РГП "Казгидромет", 10 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем ожидаются град, шквал. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. На юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +15.
В Атырау малооблачно, без осадков, днем +25 градусов, ночью +23.
В Актобе переменная облачность, дождь, гроза, днем +30 градусов, ночью +20.
В Актау без осадков, днем +36 градусов, ночью +28.