С начала 2024 года на территории области было зарегистрировано 15 компаний с иностранным участием, из них 10 компаний с участием российского капитала. За последние три года в ЗКО наблюдается рост регистрации российского бизнеса. Основной бум пришелся на 2022 год. Тогда на территории области зарегистрировалась сразу 551 компания с иностранным участием, 519 из которых предприятия с участием российского капитала. Остальные 22 белорусские компании и три – украинские. Можно предположить, что такой рост связан с войной в Украине, которая началась в 2022 году. Тогда в отношении России были введены санкции, которые ограничивали привычное функционирование бизнеса и предприниматели соседней страны решили переместить свои компании в близлежащие страны, одной из которой и является Казахстан. Это доказывает и данные бюро национальной статистики. Так, с марта по июль 2022 года в Казахстане появилось более двух тысяч компаний с российскими собственниками. 519 компаний, как упоминалось выше, зарегистрировались в ЗКО.

Из всех компаний, которые зарегистрировались в 2022 году в ЗКО: - 43% занимаются розничной и оптовой торговлей; - 23% – исследованиями конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения; - 14,4% предоставляют те или иные услуги; - 10% компаний занимаются разработкой программного обеспечения; - 5,5% – перевозками; - 3,8% – производством и строительством.

В 2023 году цифры пошли на спад. По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, тогда в нашем регионе открыли свой бизнес 203 компании с иностранным участием, 166 из которых организации с участием российского капитала. Ещё 11 предприятий из Беларуси и одна – из Украины. Все предприятия также занимаются розничной и оптовой торговлей, изучением общественного мнения, предоставлением услуг, разработкой программного обеспечения, перевозками, производством и строительством. С начала 2024 года в ЗКО зарегистрировались ещё 15 иностранных компаний, 10 из которых из России. Это в основном представители малого и среднего бизнеса. При этом в управлении предпринимательства ЗКО уточнили, что для локализации иностранных компаний дополнительных требований нет. Всё проходит в рамках действующего законодательства Казахстана. Другими словами, для иностранных, в том числе российских компаний выдвигаются те же требования, что и отечественным. Никаких привилегий, льгот и дополнительных преференций нет. В качестве примера в управлении предпринимательства привели четыре крупных проекта, которые были реализованы в 2022 и 2023 годах. Это: – производство фланцев из фанеры для кабельной катушки (ТОО PlyCom); - производство подоконников (ТОО «ЭкоПласт Карасай»); - производство фанеры (ТОО QazFanCom); - производство оконных рам и дверей (ТОО TerezeStyle). А в этом году реализован проект по производству бигбэгов (объемные мешки – прим. автора) Packaging Systems стоимостью 1,3 миллиарда тенге. На предприятии созданы 100 рабочих мест. Производство организовано на базе Уральского механического завода, сообщили в ведомстве. Что касается налогов, то официально зарегистрированные иностранные компании безусловно оплачивают налоги в бюджет региона. Среди крупных налогоплательщиков значится ТОО TerezeStyle. По итогам 2022 года компания выплатила 245 миллионов тенге налогов. В 2023 году – 188 миллионов тенге. Далее следует ТОО QazFanCom, которое по итогам 2022 года уплатило более 102 миллионов тенге налогов. По итогам 2023 года – 380,6 миллиона тенге. Если в 2022 году ТОО PlyCom Uralsk выплатило в качестве налогов 3,7 миллиона тенге, то в 2023 году уже 149,4 миллиона тенге. По данным республиканских СМИ, с начала года в Казахстан из России релоцировалась 41 иностранная компания. Их стоимость составляет более 1,5 миллиарда долларов. По данным министерства национальной экономики РК, правительство продолжает работу по релокации иностранных компаний. В перечне порядка 400 компаний из более 30 стран. На сегодня ведется работа по 37 компаниям. Капитализация этих 37 компаний составляет порядка миллиарда долларов. Работа с ними ведется индивидуально, одни просят только земельные участки, другие – преференции и льготы.