Аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов обратился к населению.

По его словам, весеннее половодье в этом году стало испытанием для всех жителей.

- В сельских округах Аксу, Кентубек, Пугачево и нескольких микрорайонах города Аксай были затоплены дворы и дома. Специальные комиссия для оценки ущерба, причиненного жителям талыми водами, уже приступили к своей работе. В настоящее время завершается техническое обследование жилых домов и оценка суммы ущерба. За счет средств бюджета 374 семьи, пострадавшие от паводка, получили единовременную социальную выплату в размере 100 МРП. Кроме того, пострадавшим семьям оказывается гуманитарная помощь от лица депутатов маслих, - сказал Еркебулан Ихсанов.

По словам акима Бурлинского района, на втором этапе паводка под угрозой оказались населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал, уровень которого повысился до критического уровня.