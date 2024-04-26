По информации пресс-службы Военных судов, в военном суде Актюбинского гарнизона было рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в халатном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия. Так, согласно информации суда, офицер должен был обезвредить взрывоопасные боеприпасы и очистить учебный полигон от неразорвавшихся боеприпасов. Однако он, проявляя халатность при выполнении своих прямых функциональных обязанностей, работу по уборке учебного полигона устно поручил военнослужащему.

В свою очередь, военнослужащий доложил офицеру о выполнении поручения по отчистке учебного полигона без полного завершения работ по обезвреживанию боеприпасов.

Позже в ходе сбора бытовых отходов на данном учебном полигоне, среди необезвреженных отходов предыдущего учебного взрыва, взорвался неизвестный боеприпас, в результате которого погиб один военнослужащий, второй военнослужащий получил тяжкие ранения.

- Вина подсудимого доказана достаточной совокупностью доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, специалистов, вещественными доказательствами, протоколами следственных действий. Потерпевшая сторона оставила решение вопроса о строгости наказание на усмотрение суда. Подсудимый вину не признал и просил оправдать его за отсутствием состава преступления. С учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание (наличие у подсудимого малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику с места работы) суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года, - сообщили в пресс-службе суда.

В пользу потерпевшего взыскан моральный вред в размере семи млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.