— Текущий ремонт дороги уже завершили по улице Молдагуловой и по трассе Уральск — Желаево. Всего в этом году планируют провести ремонт более чем на 50 улицах города, — пояснили в акимате.

В акимате Уральска сообщили, что дорожно-ремонтные работы проводят по улице Маншук Маметовой. Подрядчиком является ТОО «Адал Арна».На улицах Кызылжарская, Лермонтова и Некрасова планируют провести средний ремонт дорожного полотна. Подрядные компании определили. К работам уже приступили. Так, в акимате сообщили, что с 26 апреля участок улицы Кызылжарская от трассы Уральск-Желаево до проспекта Абулхаир хана будет временно закрыт в связи с ремонтом дороги. После завершения дорожно-ремонтных работ на этом участке, будет временно закрыт следующий от проспекта Абулхаир хана до улицы Тауелсиздык.