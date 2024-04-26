Сегодня, 26 апреля, слово предоставили подсудимому и его матери, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мать подсудимого утверждает, что ее сын получил хорошее воспитание и никогда не демонстрировал плохое поведение.

— Он получил хорошее образование, воспитание. Он никогда не демонстрировал грубое поведение. Его знают и учителя, и родные. Для нас эта ситуация была шоком. Ранее я никогда не видела и не слышала, чтобы мой сын кого-то ударил. В тот день он торопился к своему трехмесячному сыну. Сыну позвонила жена, попросила быстрее приехать и привезти еду для ребенка, потому что он плакал. Водитель сама оскорбила его, не выпускала из транспорта. Это задело его честь. Тем более он поставил в известность водителя, что торопится к ребенку. На Шокебаевой есть вина, но она не признает ее. Мой сын признает вину по части 1 статьи 293 УК РК, а по части 3 статьи 351 УК РК виновата водитель, - считает мать подсудимого.

Сам подсудимый заявил, что водитель спровоцировала его, что стало причиной ДТП.

— Водитель оскорбила меня при всех, не выпускала из транспорта. Это была провокация. Я признаю свою вину по части 1 статьи 293 УК РК. По части 3 статьи 351 УК РК я не признаю вину, потому что Шокебаева не теряла сознание. У нее была возможность остановить автобус. Я прошу суд принять во внимание, что у меня трое несовершеннолетних детей и это мое первое правонарушение. Я прошу наказать меня по части 1 статьи 293 УК РК без лишения свободы. По части 3 статьи 351 УК РК прошу меня оправдать. Искренне прошу прощения у всех потерпевших, — сказал Ахметжанов.

Напомним, авария произошла в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между женщиной-водителем и пассажиром произошел конфликт. Мужчина два раза ударил ее кулаком по лицу, вследствие чего она потеряла сознание. А неуправляемый автобус въехал в толпу. В результате ДТП погибло три человека.

Суд перешел к прениям 25 апреля. Вчера в суде выступили потерпевшие и их адвокаты. Государственный обвинитель запросил для подсудимого 8 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.