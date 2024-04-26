В «КазСтандарте» анонсировали новые дорожных знаки, которые вступят в действие с 1 мая 2024 года, передает Tengri Auto. Изменения и дополнения в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения» разработаны комитетом административной полиции МВД и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии министерства торговли и интеграции.
Новые знаки будут направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.
— Предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей, —пояснили в «КазСтандарте».
Какие знаки вводятся:
- Обязательный опознавательный знак: «Электромобиль», который должны наносить на все электромобили, за исключением гибридных.
- «Движение на электрических самокатах запрещено», его будут устанавливать на тротуарах.
- «Диагональный пешеходный переход»
- «Перестроение на параллельную проезжую часть»
- «Конец параллельной проезжей части».
Некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в городах Алматы и Астана продемонстрировав свою эффективность.