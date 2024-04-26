В «КазСтандарте» анонсировали новые дорожных знаки, которые вступят в действие с 1 мая 2024 года, передает Tengri Auto. Изменения и дополнения в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения» разработаны комитетом административной полиции МВД и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии министерства торговли и интеграции.

Новые знаки будут направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.

— Предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей, —пояснили в «КазСтандарте».

Какие знаки вводятся:

Обязательный опознавательный знак: «Электромобиль», который должны наносить на все электромобили, за исключением гибридных.

Фото Tengrinews

«Движение на электрических самокатах запрещено», его будут устанавливать на тротуарах.

Фото Tengrinews

«Диагональный пешеходный переход»

«Перестроение на параллельную проезжую часть»

Фото Tengrinews

«Конец параллельной проезжей части».

Фото Tengrinews

Некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в городах Алматы и Астана продемонстрировав свою эффективность.