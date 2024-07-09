К правозащитникам фонда «#НеМолчи» обратились родственники погибшего в драке мальчика. Он сообщили, что их сына не стало 28 мая 2023 года. В тот день два брата-близнеца из села Щапова шли домой. Им позвонили ребята из их села с претензией, что близнецы прошли мимо и с ними не поздоровались. Они потребовали, чтобы подростки вернулись и «поздоровались нормально».

– Около памятника погибших солдат в ВОВ они встретились. Начались разборки, драка. Один из парней сильно ударил одного из близнецов - Дияра. Мальчик упал и больше не вставал. Смерть наступила быстро: разрыв селезенки и остановка сердца. Парня, который нанес этот смертельный удар, приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в ноябре прошлого года. Родные подсудимого подали на апелляцию, и апелляционный суд оставил решение суда без изменений, - сообщили в фонде.

Не согласившись с таким решением, родные осужденного обратились уже в Верховый суд. Родители погибшего мальчика обратились к правозащитникам. Они опасаются, что Верховный суд отменит приговор виновному в смерти.

Изучив приговор и судебно-медицинскую экспертизу, правозащитники пришли к выводу, что вина подсудимого доказана полностью. Так, один из судмедэкспертов указывает, что на самом сердце есть кровоподтек. Это означает, что удар был сильным. При этом Дияр не болел, не жаловался, был активным, у него не было хронических заболеваний.

По словам общественников, родные осужденного настаивают, что он просто толкнул его, а у Дияра было заболевание сердца и потому он погиб. Свидетели также дают показания: был удар, а не толчок. В суде так же было отмечено, что подсудимый парень занимался профессиональным спортом и был физически сильнее.