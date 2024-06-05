По информации полиции, преступление произошло 12 июня 2023 года около 1:00. Четверо подростков 16 и 15 лет на съёмной квартире изнасиловали 13-летнюю девочку. Позже под подозрение попал ещё один молодой человек. Он является совершеннолетним. Именно он арендовал квартиру, где произошло преступление. По версии следствия, девочку обманом заманили в квартиру.

Приговор должны были огласить 4 июня. Однако родственники подсудимых сорвали его, не дав зачитать решение суда. Приставам даже пришлось вызывать наряды полиции, подсудимых увезли в СИЗО.

Сегодня, 5 июня, вновь объявили о приговоре. Здание специализированного межрайонного уголовного суда оцепили бойцы спецназа. У входа дежурили врачи. Родственники подсудимых эмоционально заявляли об их невиновности. Сначала в зал доставили подсудимых, которые вели себя агрессивно. Все они заявили о том, что не желают участвовать при оглашении приговора. Позже в зал завели их родственников, но огласить приговор судье снова не удалось.

Только после того, как всех участников процесса удалили из зала суда судья Асланбек Дюсенгалиев озвучил приговор. Все подсудимые признаны судом виновными. Так, двоих подсудимых Армана Молдагалиева и Бека Нурмуханова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. У одного помимо статьи 120 УК РК "Изнасилование", есть еще статья "Кража", у второго 120 статья и 293 "Хулиганство".

Бейбарыса Аскара суд признал виновным в хулиганстве, краже, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Бекнура Калкамана суд лишил свободы на восемь лет. У него также несколько статьей УК РК : "Изнасилование", "Кража", "Неправомерное завладение автомобилем".

К самому большому сроку приговорен подсудимый Рустам Мендибеков, которому на момент совершения преступления было 19 лет. По статье "Изнасилование" суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Все родственники подсудимых заявили, что не согласны с таким решением суда. Так, по словам матери Бекнура Калкамана Гульнур Мухамедиевой, ребята собрались в той квартире поиграть в карты. Как с ними оказалась девочка - неизвестно.

– Наши дети не виновны, сначала девочка оклеветала их, но потом призналась. Мать школьницы так же отказалась от претензий. Но суд не взял это во внимание. Девочка нетронутая, на ней не было ни синяков, ни ссадин, ни других следов изнасилования. Никаких доказательств нет. За что? Где справедливость? 11 месяцев мы живем, как в аду. Сама девочка с матерью переехала заграницу. Мы обычные люди, ни денег, ни должностей нет. Все воспитываем детей в одиночку. Не согласны с таким приговором. Если бы мой сын действительно был виновен в изнасиловании, то я бы молча сидела бы в углу и стыдилась бы этого. Их там бьют, пинают, на них нет живого места, - заявила женщина.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Судья Асланбек Дюсенгалиев

Фото Медета Медресова