25-летний Адилет Амиров с 2020 года является социальным предпринимателем. Молодой человек окончил юридический факультет КазНУ. У него редкое аутоиммунное заболевание, есть инвалидность. Находясь в Алматы, Адилет принял участие в международном конкурсе бариста и занял призовое место. Вернувшись в Уральск, решил заняться социальным предпринимательством. По городу открыл несколько точек с кофе, а на работу взял исключительно людей с ограниченными возможностями.

Год назад Адилет решил построить хаб для инвалидов. Это место, где могли бы собираться люди с ограниченными возможностями, отмечать дни рождения, устраивать праздники.

— Инклюзивный хаб — это павильон или кофейня, в котором будут работать только инвалиды. Такого нигде нет. В самом здании будут предусмотрены все условия для инвалидов, начиная от туалета и заканчивая удобным входом. В большинстве ТРЦ Уральска не предусмотрены условия для людей с инвалидностью. В данный момент у меня работают два человека с ментальными нарушениями, один человек с ДЦП и с эпилепсией. Один парень с шизофренией жарит на дому кофейные зёрна и неплохо справляется с этой задачей. Это единичный случай, когда человек с таким диагнозом зарабатывает деньги и приносит пользу. Такого нигде больше нет,— рассказал Адилет.

Сейчас у юноши две точки по городу — у входа в ЦОН на Исатая-Махамбета и в СпецЦОНе, что в Зачаганске. В одной точке на двух квадратных метрах трудоустроены три человека. Однако в ЦОНе, по словам Адилета, отвратительные условия. Из-за панорамных окон днём становится невыносимо жарко. Предпринимателю пришлось на свои средства сделать затемнение и устанавливать кондиционер. Но из-за большого потока людей кондиционер не справляется с задачей.

Для будущего хаба Адилет уже присмотрел место. Проблема в получении земли.

— У нас такая законодательная проблема, что земли выдаются только на основании аукциона. При этом условия для всех одинаковые. Для социальных предпринимателей нет никаких льгот. Нам землю не могут дать даже на платной основе. К примеру, если изначальная стоимость земли будет около миллиона, то дальше по принципу аукциона цена будет идти на повышение. Естественно, предприниматели будут предлагать за эту землю всё больше и больше. А в льготном кредитовании мне отказывают, — рассказал Адилет. Мама Адилета — известная общественница Анаргуль Амирова. Она написала письмо президенту РК с просьбой поддержать инклюзивных предпринимателей. От местных властей женщина уже не надеется получить помощь. В городском акимате сообщили, что земля для ведения бизнеса действительно выдаётся на основании аукциона. В нём могут принять участие абсолютно все желающие, и деления на бизнесменов и социальных предпринимателей нет.

