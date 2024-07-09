В одном из заведений служебная собака обнаружила «ЗИП пакет» с порошкообразным веществом желтого цвета. По факту ведётся расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, полицейские и прокуроры проверили 11 увеселительных заведений города.

— При отработке увеселительных заведений выявили, что 26 охранников работали без соответствующих документов. У них на постах обнаружили и изъяли самодельные дубинки, складной перочинный нож, две резиновые палки. В отношении всех охранников собрали первоначальный материал для принятия соответствующих мер, — пояснили в ведомстве.

В одном из заведений служебная собака обнаружила zip-пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. По факту ведётся расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

— 14 административных протоколов составили в отношении посетителей и администраторов заведений за использование и предоставление кальяна. Также в заведениях находились девять подростков, двое из них работали в качестве официантов и барменов. В отношении родителей и администраторов заведений составили 10 административных протоколов. Двое под учётных службы пробации находились в заведениях как посетители, и ещё двое работали там, — рассказали в департаменте.

Также полицейские заметили двоих призывников на воинскую службу, их доставили в департамент по делам обороны ЗКО.







