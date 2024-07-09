На сайте Национального банка Казахстана официальный курс доллара на сегодня, девятого июля, составляет — 476,27 тенге, такой курс американской валюты держится уже четвёртый день.

Курс евро — 515,47 тенге, курс не меняется также с шестого июля. 

Пятого июля курс составлял 513,37 тенге. С шестого июля — 515,47. Сегодня он остаётся таким же. 

В обменных пунктах Уральска:

  • Доллар США: покупка — 478, продажа — 481 тенге;
  • Евро: покупка — 515, продажа — 522 тенге;
  • Российский рубль: покупка — 5,36 тенге, продажа — 5,48