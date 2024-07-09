Офицер заложил в ломбард имущество воинской части из-за долга перед букмекерами

В военном суде Семейского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении военнослужащего. Его обвинили в растрате вверенного ему чужого имущества.

Из материалов дела следует, что капитан, являясь начальником топографической службы штаба, используя свое служебное положение, заложил топографические приборы в ломбард. Оборудование принадлежало воинской части. Вырученными средствами он собирался погасить личный долг из-за проигрыша ставок на букмекерском сайте.

Ущерб государству составил более двух миллионов тенге. Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Кроме этого, осужденного лишили воинского звания – капитан. С него взыскан материальный ущерб и государственная пошлина в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.