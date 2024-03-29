— Это новое поколение полицейских автомобилей, которые используют для контроля за соблюдением правил дорожного движения и выявления нарушений. С начала этого года система «Кибер Шериф» зафиксировала 1821 нарушений ПДД. Основная часть правонарушений составила — превышение скоростного режима. Система выявляет также такие правонарушения, как пользование сотовым телефоном, езда с подложными номерами, водителей, которые имеют задолженность (по штрафам, алиментам, банку), — пояснили в ведомстве.

— В настоящее время «Кибер Шериф» эксплуатируют по трассе Уральск — Атырау. Преимуществом системы является то, что нарушения фиксируют, как в попутном направлении, так и во встречном, без участия сотрудника полиции, — рассказали в департаменте.

По данным департамента полиции ЗКО, с 13 декабря 2024 года в ЗКО ввели в эксплуатацию три системы «Кибер Шериф».В полиции отметили, что благодаря системе им удалось задержать два авто, водители, которых имели задолженность на общую сумму 409 тысяч тенге.К слову, зафиксированные правонарушения направляют автоматически в систему, где удалить их невозможно.