На протяжении нескольких дней в Западно-Казахстанской области сохраняется сложная паводковая обстановка. В регионе затопленными остаются несколько сёл. Большая вода не отступает и есть риск затопления и других населенных пунктов.

Заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов говорит, что на сегодняшний день 455 домов оказались затопленными. Под водой остаются три села - это Коржын Каратобинского района, Анкаты Теректинского района и Аксу Бурлинского района. В других ранее затопленных поселках опасность миновала, и сейчас специалисты занимаются откачкой воды.

– Наблюдается снижение уровня воды в реках Оленти, Шынгырлау и Деркул (в Таскалинском районе - прим. автора). На реках Быковка, Чаган, Урал и Деркул (в районе села Белес), напротив, наблюдается подъем воды. Также в ближайшие дни изменится уровень воды на реках Кара Узень и Сары Узень, так как российская сторона будет отпускать воду в бОльшем объеме, - сказал Калияр Айтмухамбетов.

Кроме того, замакима ЗКО подтвердил информацию о том, что во время потопа погиб домашний скот. Однако точную цифру Айтмухамбетов называл не стал. По его словам, животные погибли в селах Коржын Каратобинского района, Оленти Сырымского района и в Бурлинском районе.

– В некоторых сёлах по сей день стоит вода. Поэтому точное количество погибшего скота называть пока рано. В четырех районах области и в Уральске объявлена чрезвычайная ситуация, создана специальная комиссия, которая подсчитает ущерб нанесенный стихией. Ни один пострадавший не останется вне поле работы этой комиссии. Никто не должен остаться без помощи, - отметил он.

Вместе с тем Калияр Айтмухамбетов подчеркнул, что прошедший паводок это лишь первая волна наводнения.

– Первая волна была не прогнозируема из-за осадков. Земля не впитывала воду. Многие не знают о том, что в степи идёт большая волна шириной до 10 километров, и её невозможно остановить. Стихия неподвластна человеку, мы же не можем 100-метрвые стены строить. В течение нескольких дней погода может резко потеплеть. А снег у нас еще остается. И тогда может быть вторая волна. Третья волна связана с уровнем воды на реке Урал. Дней через 10-15 река начнет подниматься, и мы не знаем как поведет себя Чаган. Поэтому мы предупреждаем всех, кто проживает недалеко от рек в любое время суток быть готовыми перебраться в эвакопункты и знать, где они расположены, - заключил Калияр Айтмухамбетов.

В данный момент уполномоченные органы готовятся к возможной второй и третьей волне паводка.