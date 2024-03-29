Сегодня, 29 марта, в Астане состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой экс-министра Бишимбаева, сообщает Orda.kz.
Во время судебного процесса брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды показал фотографии избитой сестры в зале судебного заседания.
— Я получил эти фото, на которых явно видны синяки от избиения. Причём, по моему мнению, это множественные удары по лицу. Я испугался за Салтанат — я позвонил ей в час ночи, она не поднимала трубку. Начал переживать и позвонил Куандыку: поинтересовался, что случилось. Он предложил приехать к нему домой. Там он мне сказал, что это меня не касается, — сказал Айтбек Амангельды.
После чего Айтбек Амангельды рассказал о том, как его сестра встречалась с Бишимбаевым.
— Салтанат — моя единственная сестрёнка. У нас не было никаких секретов. В конце августа 2022 года она рассказала, что молодой человек пытается записаться к ней на консультацию (Салтанат Нукенова была астрологом). Она не принимала мужчин. Был момент, когда какая-то женщина написала, но вместо неё пришёл Куандык. Он начал ей писать сообщения. Писал: "Не торопитесь, Салтанат, составлять обо мне мнение, не верьте тому, что написано, сформируйте своё мнение, давайте проведём консультацию", — рассказал Айтбек Амангельды.
Тогда, по словам брата, он не придавал этому значения. Он рассказал, как сама Салтанат Нукенова убеждала родителей в том, что Куандык Бишимбаев хороший человек.
— Салтанат просила родителей, чтоб они не обращали внимания на то, что было до (на его прошлое). Родители её поддержали. Она была уже взрослая женщина, которая сама строила свою жизнь и сама принимала решения. Давали ей советы, конечно, но она была влюблена, — отметил Амангельды.
Брат рассказал об инциденте 20 марта 2023 года, когда Салтанат прислала ему фото своего лица с побоями.
— В тот день я приехал домой часам к двенадцати, у меня было много пропущенных. Это были сообщения такого характера (он показал в зале суда фото лица Салтанат со следами побоев). Я получил эти фотографии, на которых были явные следы избиения. Я испугался за Салтанат. Первая реакция была — ей позвонить. Она не отвечала. Я позвонил Куандыку...
С моей стороны была нецензурная брань в его адрес. Он ответил: приезжай, поговорим, встретимся перед домом. Я выехал, поднялся на территорию дома, ждал, Куандыка не было — я вошёл в дом, постучал в дверь. Открыла его дочь от второго брака — Рания. Я спросил: где Салтанат? Но в квартире кроме Рании никого не обнаружил, — вспоминает брат Салтанат.
Далее Айтбек Амангельды вновь позвонил Куандыку.
— Он сказал, что сейчас поднимется. В два часа ночи он пришёл, я начал спрашивать, где Салтанат... У нас завязалась ссора. Он говорил, что не знает, где она. Говорил, чтоб я не „кипишевал“ (мол, это их семья — не надо вмешиваться). Он меня толкнул — у нас началась драка. Были разбиты двери и посуда. Я обещал отправить эти фото его матери, хотел, чтобы она ответила, где Салтанат, — рассказал подробности брат Нукеновой.
После Айтбек Амангельды позвонил матери Куандыка Бишимбаева и рассказал, что её сын избил Салтанат, и он не может найти свою сестрёнку.
— Его мать начала меня успокаивать. Она сказала, что у Салтанат есть ключ от квартиры на третьем этаже. Сами родители были в другом городе. Мать сказала: возможно, Салтанат на третьем этаже. Я думал, что ей плохо, что она может умереть. Я стучал в двери, звонил, она трубку не брала. Я позвонил в полицию, сообщил, что мне нужна помощь — надо вскрыть дверь. Сказал, что муж моей сестрёнки избил её. Мне удалось выломать ручку двери, — продолжал рассказывать в суде Амангельды.
Когда Салтанат всё-таки открыла дверь, по словам брата, на её лице синяки были, но уже не такие яркие, как на фотографиях.
— Я сказал Салтанат: «Собирай вещи, мы уходим». Но она ответила, что сама разберётся, это её жизнь и её брак, не идеальный, но она попытается его сохранить и любит Куандыка. Я говорил: «Ещё чуть сильнее, и такими ударами он тебя просто убьёт». Но она сказала, что хочет остаться. Тогда я поехал домой, — рассказал Амангельды.
Брат Салтанат Нукеновой в суде также прочёл переписку с сестрой, где убеждал её в том, что «их брак с Бишимбаевым не зарегистрирован, отношения нездоровые и им необходимо расстаться».
В начале октября 2023 года она сообщила родственникам, что окончательно решила расстаться с гражданским супругом, брат помог ей найти арендную квартиру и перевезти вещи.
Следующая новость, по словам брата, стала шоком для всей семьи Салтанат.
— 26 октября 2023 года мне мама скинула фотографии обряда "неке" (мусульманский обряд бракосочетания) Салтанат в главной мечети Астаны. Я был в шоке от этой новости, и мама удивилась, что Салтанат снова пошла и сделала неке с Куандыком. Об том мы узнали 26 числа, а само неке, насколько я знаю, произошло 20-21 числа. Подруги были, меня не было на этом мероприятии. Получается, 20-21 октября они снова начали сходиться, — рассказал Айтбек Амангельды.
По словам брата, это было уже второе их «неке». После первого Салтанат рассталась с Куандыком Бишимбаевым, и затем они повторно заключили мусульманский брак. В связи с этим событием Бишимбаев организовал семейный ужин.
— Последний раз, когда родители видели её живой — это было в начале ноября 2023. Тогда был семейный ужин, на который Куандык позвал наших и своих родителей в ресторан BAU. Это было 4 или 5 ноября. Мы с Салтанат в тот день созванивались, так как я вёз родителей к ним, но мы с ней так и не увиделись. Родители там провели порядка шести часов, потом приехали ко мне, они были довольны, что все хорошо прошло, всё спокойно, Салтанат была спокойна, не было напряжения в этот вечер, — добавил брат.
В ночь убийства (с 8 на 9 ноября 2023 года) Салтанат звонила Айтбеку в 00:40. Она сказала «Я сейчас приеду, я ухожу от Куандыка». По словам брата, у неё был расстроенный голос, она плакала.
Брат ответил, что он дома, она может приехать в любое время.
— Спустя 24 минуты в 01:04 я написал сообщение, спросил, когда она приедет. В 02:05 она прочла сообщение, потом был звонок с её телефона, я перезвонил, но она "скинула". Когда она звонила в 00:40, я проверил геолокацию, телефон находился в "Гастроцентре". Когда в 02:05 был с её телефона звонок, я снова проверил местоположение. Телефон находился уже в соседнем здании "Talan Towers", где гостиница Ritz Carlton. Я для себя решил, что она пошла туда переночевать, потому что не хотела меня расстраивать, — дал показания Айтбек Амангельды.
Утром в 07.46 он написал сестре сообщение «Где ты?». По геолокации её телефон всё еще был в районе «Talan Towers», и брат решил, что она ещё спит. Это сообщение, отправленное утром, в обеденное время вдруг было отмечено как прочитанное.
— В 8-9 часов вечера я был дома, мне позвонила подруга Салтанат Линара. Она с очень взбудораженным голосом, начала спрашивать меня: "Это правда? Или не правда?". Я сказал: "Успокойся, что происходит?". Она переслала мне на What's App сообщение, какую-то полицейскую сводку о том, что 9 ноября Бишимбаев Куандык убил Нукенову Салтанат. Я это прочитал и подумал, что это, наверное, "утка" какая-то, поехал, чтобы разобраться. Я начал звонить Салтанат, она не отвечала. Я смотрел локацию, телефон уже находился у неё дома на проспекте Туран, — поделился деталями брат убитой.
По дороге он звонил Куандыку Бишимбаеву, Бахытжану Байжанову, но их телефоны молчали. Дома у Салтанат его встретили тёмные окна, на стук в двери тоже никто не отвечал.
После этого Айтбек Аммангельды позвонил на номер 102, сказал, что переживает за сестру и получает странные сообщение о её смерти. И тогда эту информацию впервые подтвердили.
— Мне ответили, что это правда, Салтанат убита, выразили соболезнования. Сказали, что мне нужно проехать в "Гастроцентр". Я не поверил, подумал, что диспетчер, может быть, ошибся, — вспоминает подробности Амангельды.
Тогда Айтбек взял такси и поехал в «Гастроцентр», и в это время родители Салтанат тоже стали получать сообщения о смерти дочери. Отец позвонил Айтбеку, просил выяснить, что происходит.
— Когда я приехал в «Гастроцентр», мне сказали, что наверх нельзя, направили к следователям. Они спросили, кто я, я ответил, что брат. Они говорят: «Туда нельзя, там криминалисты. Салтанат была убита. И я спросил: "Он (Бишимбаев) тоже там?" Они ответили: "Нет, его уже увезли". Я собрался с мыслями, позвонил отцу, сказал: "Да, папа, это правда, Салту убил Куандык". Я, видимо, был на громкой связи и услышал, как мама кричит, — рассказал брат Нукеновой.
По словам брата, когда Салтанат звонила ему в последний раз, она была расстроена и плакала. В суде Айтбек Амангельды сказал:
— Салтанат была замечательным человеком. Как астролог помогала девушкам. Она работала в благотворительной компании, занималась привлечением финансирования на строительство домов для малоимущих, — отметил брат.