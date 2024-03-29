— Я получил эти фото, на которых явно видны синяки от избиения. Причём, по моему мнению, это множественные удары по лицу. Я испугался за Салтанат — я позвонил ей в час ночи, она не поднимала трубку. Начал переживать и позвонил Куандыку: поинтересовался, что случилось. Он предложил приехать к нему домой. Там он мне сказал, что это меня не касается, — сказал Айтбек Амангельды.

— Салтанат — моя единственная сестрёнка. У нас не было никаких секретов. В конце августа 2022 года она рассказала, что молодой человек пытается записаться к ней на консультацию (Салтанат Нукенова была астрологом). Она не принимала мужчин. Был момент, когда какая-то женщина написала, но вместо неё пришёл Куандык. Он начал ей писать сообщения. Писал: "Не торопитесь, Салтанат, составлять обо мне мнение, не верьте тому, что написано, сформируйте своё мнение, давайте проведём консультацию", — рассказал Айтбек Амангельды.

— Салтанат просила родителей, чтоб они не обращали внимания на то, что было до (на его прошлое). Родители её поддержали. Она была уже взрослая женщина, которая сама строила свою жизнь и сама принимала решения. Давали ей советы, конечно, но она была влюблена, — отметил Амангельды.

— В тот день я приехал домой часам к двенадцати, у меня было много пропущенных. Это были сообщения такого характера (он показал в зале суда фото лица Салтанат со следами побоев). Я получил эти фотографии, на которых были явные следы избиения. Я испугался за Салтанат. Первая реакция была — ей позвонить. Она не отвечала. Я позвонил Куандыку... С моей стороны была нецензурная брань в его адрес. Он ответил: приезжай, поговорим, встретимся перед домом. Я выехал, поднялся на территорию дома, ждал, Куандыка не было — я вошёл в дом, постучал в дверь. Открыла его дочь от второго брака — Рания. Я спросил: где Салтанат? Но в квартире кроме Рании никого не обнаружил, — вспоминает брат Салтанат.

— Он сказал, что сейчас поднимется. В два часа ночи он пришёл, я начал спрашивать, где Салтанат... У нас завязалась ссора. Он говорил, что не знает, где она. Говорил, чтоб я не „кипишевал“ (мол, это их семья — не надо вмешиваться). Он меня толкнул — у нас началась драка. Были разбиты двери и посуда. Я обещал отправить эти фото его матери, хотел, чтобы она ответила, где Салтанат, — рассказал подробности брат Нукеновой.

— Его мать начала меня успокаивать. Она сказала, что у Салтанат есть ключ от квартиры на третьем этаже. Сами родители были в другом городе. Мать сказала: возможно, Салтанат на третьем этаже. Я думал, что ей плохо, что она может умереть. Я стучал в двери, звонил, она трубку не брала. Я позвонил в полицию, сообщил, что мне нужна помощь — надо вскрыть дверь. Сказал, что муж моей сестрёнки избил её. Мне удалось выломать ручку двери, — продолжал рассказывать в суде Амангельды.

— Я сказал Салтанат: «Собирай вещи, мы уходим». Но она ответила, что сама разберётся, это её жизнь и её брак, не идеальный, но она попытается его сохранить и любит Куандыка. Я говорил: «Ещё чуть сильнее, и такими ударами он тебя просто убьёт». Но она сказала, что хочет остаться. Тогда я поехал домой, — рассказал Амангельды.

— 26 октября 2023 года мне мама скинула фотографии обряда "неке" (мусульманский обряд бракосочетания) Салтанат в главной мечети Астаны. Я был в шоке от этой новости, и мама удивилась, что Салтанат снова пошла и сделала неке с Куандыком. Об том мы узнали 26 числа, а само неке, насколько я знаю, произошло 20-21 числа. Подруги были, меня не было на этом мероприятии. Получается, 20-21 октября они снова начали сходиться, — рассказал Айтбек Амангельды.

— Последний раз, когда родители видели её живой — это было в начале ноября 2023. Тогда был семейный ужин, на который Куандык позвал наших и своих родителей в ресторан BAU. Это было 4 или 5 ноября. Мы с Салтанат в тот день созванивались, так как я вёз родителей к ним, но мы с ней так и не увиделись. Родители там провели порядка шести часов, потом приехали ко мне, они были довольны, что все хорошо прошло, всё спокойно, Салтанат была спокойна, не было напряжения в этот вечер, — добавил брат.

Она сказала «Я сейчас приеду, я ухожу от Куандыка». По словам брата, у неё был расстроенный голос, она плакала.

— Спустя 24 минуты в 01:04 я написал сообщение, спросил, когда она приедет. В 02:05 она прочла сообщение, потом был звонок с её телефона, я перезвонил, но она "скинула". Когда она звонила в 00:40, я проверил геолокацию, телефон находился в "Гастроцентре". Когда в 02:05 был с её телефона звонок, я снова проверил местоположение. Телефон находился уже в соседнем здании "Talan Towers", где гостиница Ritz Carlton. Я для себя решил, что она пошла туда переночевать, потому что не хотела меня расстраивать, — дал показания Айтбек Амангельды.

— В 8-9 часов вечера я был дома, мне позвонила подруга Салтанат Линара. Она с очень взбудораженным голосом, начала спрашивать меня: "Это правда? Или не правда?". Я сказал: "Успокойся, что происходит?". Она переслала мне на What's App сообщение, какую-то полицейскую сводку о том, что 9 ноября Бишимбаев Куандык убил Нукенову Салтанат. Я это прочитал и подумал, что это, наверное, "утка" какая-то, поехал, чтобы разобраться. Я начал звонить Салтанат, она не отвечала. Я смотрел локацию, телефон уже находился у неё дома на проспекте Туран, — поделился деталями брат убитой.

После этого Айтбек Аммангельды позвонил на номер 102, сказал, что переживает за сестру и получает странные сообщение о её смерти. И тогда эту информацию впервые подтвердили.

— Мне ответили, что это правда, Салтанат убита, выразили соболезнования. Сказали, что мне нужно проехать в "Гастроцентр". Я не поверил, подумал, что диспетчер, может быть, ошибся, — вспоминает подробности Амангельды.

— Когда я приехал в «Гастроцентр», мне сказали, что наверх нельзя, направили к следователям. Они спросили, кто я, я ответил, что брат. Они говорят: «Туда нельзя, там криминалисты. Салтанат была убита. И я спросил: "Он (Бишимбаев) тоже там?" Они ответили: "Нет, его уже увезли". Я собрался с мыслями, позвонил отцу, сказал: "Да, папа, это правда, Салту убил Куандык". Я, видимо, был на громкой связи и услышал, как мама кричит, — рассказал брат Нукеновой.

— Салтанат была замечательным человеком. Как астролог помогала девушкам. Она работала в благотворительной компании, занималась привлечением финансирования на строительство домов для малоимущих, — отметил брат.