На странице акимата Уральска в Instagram опубликован список эвакуационных пунктов. Всего их 27.
Список сборных эвакуационных пунктов в Уральске:
- 1. Дом культуры «Зенит»- ул.Сарайшык, 27/1
- 2. СОШ № 3- ул.Т.Масина , 3/4
- 3. ГККП «Областной драматический театр им. А.Н. Островского»- ул. Дины Нурпеисовой, 17
- 4. СОШ № 40- ул.Ж.Молдагалиева 35/1
- 5. СОШ № 7- ул.Ихсанова ,111
- 6. СОШ № 21- ул.Ихсанова ,75
- 7. СОШ № 19- ул.Алмазова, 67
- 8. Школа-лицей № 35- ул.Жукова,17
- 9. Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова- пр.Достык, 162
- 10. СОШ № 1- ул.М.Жунисова ,12
- 11. СОШ № 5- ул.Циолковского ,8/1
- 12. СОШ № 32- ул.Жданова ,48
- 13. АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания»- ул.Урдинская 1
- 14. СОШ № 13- ул.Гагарина ,153
- 15. СОШ № 26- ул.Макетная,15
- 16. Индустриальный колледж (ПЛ №1)- ул. Асана Тайманова, 221
- 17. СОШ № 22- ул.Гагарина, 3
- 18. Дом культуры молодежи- ул.Карбышева, 60
- 19. СОШ № 16- ул.Чуйкова ,63
- 20. Профессиональный лицей № 2- ул.Циалковского, 2
- 21. СОШ № 44- 6мкрн, 54
- 22. СОШ № 12- п.Деркул ул.Кольцевая ,12
- 23. СОШ № 20- п.Зачаганск ул. Саратовская ,23
- 24. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана- п.Зачаганск ул. Жангир Хана, 51
- 25. СОШ № 14- п.Желаево ул.Агрегатная ,15
- 26. Дом культуры «Деркул»- п.Деркул ул.Молодежная,2/1
- 27. ДЮСШ № 4- п.Деркул ул.Балкаш, 8/2.