На странице акимата Уральска в Instagram опубликован список эвакуационных пунктов. Всего их 27.

Список сборных эвакуационных пунктов в Уральске:

  • 1. ​Дом культуры «Зенит»- ул.Сарайшык, 27/1
  • 2. ​СОШ № 3- ул.Т.Масина , 3/4
  • 3.​ ГККП «Областной драматический театр им. А.Н. Островского»- ул. Дины Нурпеисовой, 17
  • 4.​ СОШ № 40- ул.Ж.Молдагалиева 35/1
  • 5. ​СОШ № 7- ул.Ихсанова ,111
  • 6.​ СОШ № 21- ул.Ихсанова ,75
  • 7.​ СОШ № 19- ул.Алмазова, 67
  • 8.​ Школа-лицей № 35- ул.Жукова,17
  • 9.​ Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова- пр.Достык, 162
  • 10.​ СОШ № 1- ул.М.Жунисова ,12
  • 11.​ СОШ № 5- ул.Циолковского ,8/1
  • 12. ​СОШ № 32- ул.Жданова ,48
  • 13.​ АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания»- ул.Урдинская 1
  • 14.​ СОШ № 13- ул.Гагарина ,153
  • 15.​ СОШ № 26- ул.Макетная,15
  • 16.​ Индустриальный колледж (ПЛ №1)- ул. Асана Тайманова, 221
  • 17.​ СОШ № 22- ул.Гагарина, 3
  • 18.​ Дом культуры молодежи- ул.Карбышева, 60
  • 19.​ СОШ № 16- ул.Чуйкова ,63
  • 20.​ Профессиональный лицей № 2- ул.Циалковского, 2
  • 21.​ СОШ № 44- 6мкрн, 54
  • 22.​ СОШ № 12- п.Деркул ул.Кольцевая ,12
  • 23.​ СОШ № 20- п.Зачаганск ул. Саратовская ,23
  • 24.​ Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана- п.Зачаганск ул. Жангир Хана, 51
  • 25.​ СОШ № 14- п.Желаево ул.Агрегатная ,15
  • 26.​ Дом культуры «Деркул»- п.Деркул ул.Молодежная,2/1
  • 27.​ ДЮСШ № 4- п.Деркул ул.Балкаш, 8/2.