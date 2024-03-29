В Уральск прибыли работы доктора политических наук, картографа, профессора и директора института изучения современной истории Евразийского национального института имени Гумилева Мухита-Ардагера Сыдыкназарова. 28 марта во дворце культуры Атамекен была открыта галерея с уникальными работами. Карты, представленные в галерее, датируются с 15-го по 19-й века и свидетельствуют об истории казахского государства и его непрерывности в потоке истории. За 18 лет автор собрал более трёх тысяч карт, которые он нашёл в старинных музеях по всему миру.

Работы Мухита-Ардагера Сыдыкназарова — это огромный исторический научно-исследовательский материал, который пополнил золотой фонд истории нации. По словам профессора, карты любой страны показывают развитие государства.

На фото Мухита-Ардагера Сыдыкназаров. Фото Медета Медресова.

— У нас не стоит задача кому-то что-то доказывать. Это научный артефакт казахской государственности, начиная с эпохи Улус Джучи. На всех картах четко и ясно показано казахское государство под его аутентичными историческими названиями: «Kasakhi», «Cassackia» или на английском, шведском и немецком языках «Casakki tartari» — государство казахских тюрков. Интересно, что до 19 века, до периода колонизации, на всех этих картах показано наше государство под именем «Cassackia». Позднее добавились упоминания киргизских саков. Европейские путешественники и дипломаты никогда не ошибались. Вообще, карты — это богатейший из всех письменных источников. Они несут в себе информацию не только о географии и истории, но и предоставляют ценные сведения по ономастике, тюркологии, казахскому языку, международным отношениям и демографии, даже по политологии и эмиграции. По ним можно проследить развитие не только истории, но и культуры, отношения с близлежащими государствами и народами. Галерея, открытая в Уральске, дает возможность изучить и проследить историю Казахстана, начиная со средних веков — фактически, это курс истории на картах. Если книгу вам нужно читать, то здесь можно четко увидеть казахское государство. Мой коллега сказал, что карты — это воспоминание о будущем; они дают возможность проектировать будущее. В доме каждого казахстанца должны висеть эти карты, поскольку они направлены на проектирование независимого будущего своей страны, — сказал Мухит-Ардагер Сыдыкназаров.

По словам профессора Сыдыкназарова, он искал информацию в европейских национальных архивных государственных коллекциях, королевских картографических коллекциях, а также в картографических центрах США, стран Ближнего Востока и ряда стран Азии. Им было собрано 3500 карт казахского государства. К сожалению, в книгу из-за ограничений переплета вошли всего 130 карт. Одну из своих книг он подарил нашей области.

На открытии галереи выступил заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов. Он сказал, что работы профессора Мухита-Ардагера Сыдыкназарова базируются на основе древнейших географических карт. Они раскрывают новые аспекты в истории казахского государства. Книги и карты профессора вызвали широкий резонанс не только в Казахстане, но и в мире и стали достоянием нации.

— Наша страна является прямым наследником кочевой цивилизации великой степи. Мы официально признаем преемственности своей государственности от Улуса-Джучи хана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, во время выступления на Национальном курултае, отметил, что нам необходимо в полной мере осознать масштабной национальной истории. Оберегать и продвигать свое историко-культурное наследие неразрывно связанное с Золотой Ордой. Казахстан является прямым приемником кочевой цивилизации великой степи. Выставленные сегодня карты свидетельствуют об истории казахской государственности и непрерывности в потоке истории, — сказал Бакытжан Нарымбетов.