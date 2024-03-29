По словам заведующего центром ядерной медицины MIG QAZAQSTAN Александра Кузнецова, благоприятный исход КРР связан с ранней диагностикой. К сожалению, заболевание часто диагностируют на поздних стадиях из-за отсутствия симптомов на ранних стадиях. Однако скрининг КРР позволяет выявлять злокачественный процесс не только на начальных этапах, но и когда только начались изменения в тканях до развития самой опухоли (предрак). К таким предраковым состояниям относятся аденоматозные полипы и другие поражения, которые можно выявить на скрининге и потом своевременно их удалить. За счет регулярных скринингов удается снизить заболеваемость и смертность от КРР.

По данным ВОЗ Bretthauer и соавторы провели научное исследование с участием предположительно здоровых мужчин и женщин в возрасте от 55 до 64 лет, проживающих в Польше, Норвегии, Швеции и Нидерландах. Выявлено, что риск развития КРР через 10 лет был ниже среди участников, которые прошли скрининговую колоноскопию, чем среди тех, кто не проходил скрининг. На основании проведенных расчетов показано, что скрининг КРР позволяет предотвратить один случай КРР на каждые 198 обследованных пожилых людей в возрасте старше 75 лет.

– Существуют различные уровни риска КРР. Так, 80% КРР относятся к среднему риску, и их частота увеличивается с возрастом, особенно после 50 лет; 15% связаны с семейной предрасположенностью или с ранее существовавшим заболеванием толстой кишки (высокий риск); 5% связаны с генетическим заболеванием (очень высокий риск). Методы профилактики КРР рекомендуются в зависимости от этих уровней риска. Если пациент относится к категории с высоким или очень высоким риском, ему сразу могут предложить провести колоноскопию с учетом его возраста или могут направить на генетическую консультацию. Населению со средним риском КРР рекомендуется пройти неинвазивный скрининг КРР, - говорит Александр Кузнецов.

Неинвазивные скрининговые тесты – это простые и эффективные методы выявления КРР. Они основаны на скрытом обнаружении крови в кале, так как уже на ранних стадиях, до появления клинических симптомов заболевания, опухоль может кровоточить. Приблизительно у половины всех людей с положительным тестом на скрытую кровь в кале - обнаруживают аденомы. Исследования показали, что пациенты с кровоточащими аденомами почти вдвое имели повышенный риск развития КРР. Повышенный риск развития КРР можно контролировать только в том случае, когда пациенты из группы высокого риска (с аденомами) проходят повторную колоноскопию.

Для оценки риска всем участникам скрининга предлагают тест, где надо ответить на несколько простых вопросов. Например, был ли у их родственников КРР, страдают ли они хроническими запорами, диареей и др. По результатам опроса также будут сформированы группы участников, у которых риск развития КРР будет высоким.

– Колоноскопия считается «золотым стандартом» скринингового теста, но многие пациенты отказываются от колоноскопии из-за болезненности этой процедуры и непростой подготовки к ней. Но в современной практике колоноскопию проводят с введением обезболивающих препаратов, - пояснил врач-онколог.

Ассоциация Онкологического Общества (АОО) рекомендует взрослым в возрасте 45 лет и старше со средним риском КРР проходить регулярный скрининг одним из методов: либо высокочувствительным анализом кала, либо структурным (визуальным) исследованием — в зависимости от предпочтений пациента и доступности теста. В рамках скрининга, если результат теста является положительным, врачи рекомендуют обязательно провести колоноскопию.

Рекомендацию начинать скрининг КРР в возрасте 45 лет следует рассматривать как пожелание, а регулярный скрининг взрослых в возрасте 50 лет и старше — как настоятельную рекомендацию. АОО рекомендует следующее:

1. Здоровым взрослым со средним риском КРР, имеющим ожидаемую продолжительность жизни более 10 лет, продолжать КРР - скрининг до возраста 75 лет.

2. Для лиц в возрасте от 76 до 85 лет решение о КРР – скрининге принимать индивидуально, основываясь на ожидаемой продолжительности жизни, состоянии здоровья, психоэмоциональном статусе и предшествующем анамнезе.

3. Лицам старше 85 лет продолжать КРР – скрининг не рекомендуется.

Алгоритмы скрининга КРР

-иммунохимический анализ кала — ежегодно;

-высокочувствительный анализ кала на скрытую кровь на основе гваяковой кислоты — ежегодно; ----многоцелевой ДНК-тест кала — каждые 3 года;

-колоноскопия — каждые 10 лет;

-КТ - колонография — каждые 5 лет;

-гибкая ректороманоскопия — каждые 5 лет.

По словам Александра Кузнецова, самое высокое снижение риска развития (76–84%) и смерти от КРР (82–90%) достигается при проведении трехэтапной колоноскопии с ежегодным скринингом. У мужчин дополнительный скрининг в возрасте 70 лет и старше снижал риск смерти от КРР еще на 9% и приводил к дополнительному увеличению жизни на 32–39 лет на 1000 человек.

В Казахстане проводятся следующие исследования при скрининге КРР:

в возрасте от 40 до 64 лет включительно исследование кала на скрытую кровь 1 раз в 2 года;

в возрасте от 65 до 75 лет включительно исследование кала на скрытую кровь 1 раз в год.

При положительных результатах скрининга далее используются технологии, предназначенные для выявления злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки: ректороманоскопию; колоноскопию (при необходимости проводят с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара).

– Таким образом, в Казахстане программа скрининга КРР соответствует современным мировым тенденциям скрининга КРР. Для повышения эффективности скрининга КРР огромное значение имеют массовое информирование граждан, общедоступность медицинской помощи и своевременная ранняя диагностика, - заключил специалист.

