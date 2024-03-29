27 марта в областном суде огласили решение апелляционной коллегии по жалобе бывшего акима района Байтерек Карима Жакупова на решение суда №2 этого же района. Тогда судья Александра Сидорова признала незаконным выдачу 19,6 гектаров земли в элитном посёлке Мичурино. Как и все последующие сделки с этой землёй.

Не согласившись с таким решением суда, экс-чиновник решил обжаловать приговор. Однако апелляционная коллегия областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, дело началось с подачи общественника. На земельный вопрос обратил внимание председатель республиканского общественного объединения «Әділдік Жолы» Бауыржан Заки Ахметжан. Он выяснил, что в 2017 году аким Мичуринского сельского округа (при акиме района Кариме Жакупове) предоставил в аренду предпринимателю Нурлану Есчанову земельный участок площадью 19,6 гектаров земли для развития этнического аула и конефермы.

Через три года при новом акиме района Марате Токжанове участок уходит в собственность Есчанову. Стоимость сделки — 42,8 млн тенге, оплата поступала в казну в течение трёх лет. В 2021 году Нурлан Есчанов продаёт эти 19,6 гектаров экс-акиму Жакупову. Последний разделил земли на 24 участка.